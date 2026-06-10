Alla Mole Vanvitelliana di Ancona è in mostra una serie di fotografie di Massimo Baldini accompagnate da versi di Franco Scataglini. Le immagini catturano dettagli e scorci della città, evidenziando edifici, strade e spazi pubblici. La mostra si concentra sulla rappresentazione visiva di Ancona, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi, lasciando che siano le fotografie e le poesie a raccontare la città.

Ci sono città che si offrono immediatamente allo sguardo, mostrando senza esitazione geometrie, monumenti, percorsi consueti. E ce ne sono altre che chiedono tempo, attenzione, ascolto. Ancona appartiene a questa seconda categoria: città-soglia, porto reale e interiore, luogo che custodisce la propria identità negli interstizi, nelle pieghe, nei silenzi. Nasce da questa consapevolezza la mostra Ancona Revisited, un dialogo serrato tra le fotografie di Massimo Baldini e i versi di Franco Scataglini (Ancona, 1930 – Numana, 1994), una delle voci più originali della grande stagione neodialettale novecentesca, visitabile fino al 14 giugno presso la Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ancona Revisited. Fotografie di Massimo Baldini con versi di Franco Scataglini, alla Mole Vanvitelliana di Ancona

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Le fotografie e i versi. Dialogo a distanza tra Baldini e ScatagliniOggi apre i battenti la mostra intitolata “Ancona Revisited”, che mette in mostra fotografie di Massimo Baldini e versi di Franco Scataglini.

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