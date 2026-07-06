Wimbledon 2026 Jasmine Paolini vola ai quarti di finale | battuta la filippina Eala

Jasmine Paolini ha eliminato Eala e si è qualificata per i quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con la vittoria della giocatrice italiana sui campi in erba di Church Road. La sfida si è svolta il 6 luglio, nel torneo di terza prova del Grande Slam.

Londra, 6 luglio 2026 – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba di Church Road a Londra. La trentenne toscana, numero 17 del mondo e 13 del seeding, supera la 21enne filippina Alexandra Eala, numero 32 del ranking Wta e 29 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 23 minuti. Paolini affronterà mercoledì nei quarti di finale la 24enne ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e dodicesima testa di serie, vincitrice sulla 22enne statunitense Ashlyn Krueger, con un doppio 6-4 in un’ora e 24 minuti. (Fonte Adnkronos) Foto Jasmine PaoliniFacebook (da Jasmine PaoliniFacebook) ilfaroonline. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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