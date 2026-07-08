La televisione pubblica ungherese ha sospeso le trasmissioni dei telegiornali dopo aver pubblicato un messaggio di scuse ai telespettatori. Il messaggio, apparso martedì sul primo canale, è scritto in caratteri bianchi su sfondo nero e riguarda la faziosità e la propaganda attribuite alla copertura durante il governo semi-autoritario dell'ex primo ministro. La sospensione si è verificata in un momento di tensione legata alle accuse di parzialità nei servizi informativi pubblici.

Per la faziosità e la propaganda durante il governo semi-autotoritario dell'ex primo ministro Viktor Orbán: ora i telegiornali sono sospesi Martedì sul primo canale della televisione pubblica ungherese MTVA è apparso un messaggio in caratteri bianchi su sfondo nero. Diceva: «Il servizio pubblico non dovrebbe mentire. Ci scusiamo per averlo fatto così a lungo.» Annunciava così la sospensione delle trasmissioni per permettere le riforme decise dal nuovo primo ministro Péter Magyar. Da quando ha assunto l’incarico, a maggio, Magyar ha avviato un progressivo smantellamento di ciò che resta del regime semi-autoritario del suo predecessore Viktor Orbán, per cui i media statali erano diventati una cassa di risonanza acritica e fedele. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La televisione pubblica ungherese si è scusata con i telespettatori

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