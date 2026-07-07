La televisione ungherese sospende le trasmissioni | I media non possono mentire Ci scusiamo per averlo fatto per anni

Notizia in breve

Martedì 6 luglio, le trasmissioni sul canale televisivo ungherese M1 sono state sospese. Lo schermo ha mostrato un messaggio che afferma: « I media non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per così tanti anni ». La trasmissione è stata interrotta senza ulteriori spiegazioni, lasciando gli spettatori con un messaggio scritto. La decisione è avvenuta senza comunicati ufficiali o dettagli aggiuntivi da parte della rete.