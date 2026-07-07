La televisione ungherese sospende le trasmissioni | I media non possono mentire Ci scusiamo per averlo fatto per anni
Martedì 6 luglio, le trasmissioni sul canale televisivo ungherese M1 sono state sospese. Lo schermo ha mostrato un messaggio che afferma: « I media non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per così tanti anni ». La trasmissione è stata interrotta senza ulteriori spiegazioni, lasciando gli spettatori con un messaggio scritto. La decisione è avvenuta senza comunicati ufficiali o dettagli aggiuntivi da parte della rete.
Martedì 6 luglio chi accendeva la televisione sul canale M1, si trovava uno schermo nero accompagnato da un messaggio: « I media non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per così tanti anni ». Il messaggio poi spiega che i media pubblici saranno «rinnovati» con l’obiettivo di «renderli indipendenti e credibili in futuro». Anche la radio statale Kossuth avrebbe interrotto le trasmissioni informative, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Péter Magyar. Il gesto arriva dopo la vittoria elettorale del suo partito, che ad aprile ha posto fine a 16 anni di governo di Fidesz, il partito guidato da Viktor Orbán, aprendo una nuova fase politica in Ungheria. 🔗 Leggi su Open.online
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