Lutto alla Rai la televisione pubblica perde uno storico professionista

È deceduto a 76 anni un professionista di lunga data della Rai, figura nota per aver lavorato a numerosi eventi di rilievo nel corso degli anni. La sua carriera si è sviluppata all’interno della televisione pubblica italiana, contribuendo a coprire vari momenti importanti. La scomparsa di questa persona rappresenta una perdita significativa per il settore, considerando il suo ruolo in molte trasmissioni e produzioni storiche.

Addio a un professionista storico della Rai. È morto a 76 anni una figura che ha legato il suo nome a decenni di grandi eventi. A darne notizia è stato il giornalista Franco Bragagna, con un lungo ricordo pubblicato sui social, che restituisce non solo il profilo professionale ma anche il carattere, vivido e inconfondibile, di uno dei protagonisti della televisione pubblica. “Una vita alla Rai”, scrive Bragagna, ripercorrendo gli anni condivisi con lui fino al ritiro nel 2016. “Non ci siamo voluti sempre bene”, aggiunge con sincerità, “ma lavorare con te è stato uno spettacolo”. Un rapporto fatto anche di contrasti, che però non hanno mai intaccato il rispetto per il lavoro e per ciò che rappresentava.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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