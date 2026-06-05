Partiti boom di fondi privati | la Lega guida la classifica

La Lega riceve il maggior numero di fondi privati tra i partiti italiani. I principali donatori sono imprese e individui privati. Negli ultimi anni, il contributo delle imprese nel bilancio dei partiti è aumentato, sostituendo in parte i finanziamenti pubblici. I dati evidenziano un trend di crescita dei finanziamenti privati, con la Lega in prima posizione per importi ricevuti. La composizione dei bilanci dei partiti mostra un incremento delle donazioni di origine privata rispetto al passato.

Chi sono i principali donatori privati che finanziano la Lega? Come è cambiato il peso delle imprese nel bilancio dei partiti? Perché il calo delle rimesse parlamentari favorisce le aziende private? Quali rischi comporta il legame tra finanziamenti e commesse pubbliche??? In Breve Lega incassa 9 milioni di euro tra il 2023 e il 2024 Forza Italia e Fratelli d'Italia registrano rispettivamente 6,6 e 6,4 milioni di euro M5S raccoglie 5,8 milioni di euro nel biennio 2023-2024 R . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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