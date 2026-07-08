Fino a 20 milioni di euro l’anno di extra costo ETS sulle rotte della Sicilia. E il rischio è che a pagare siano i cittadini. Il costo del biglietto, infatti, potrebbe aumentare e ciò dipenderà dalle politiche interne delle compagnie, che andrebbero a decidere in maniera autonoma se e quanto recuperare da chi si mette in viaggio. Uno studio commissionato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (AdSP), realizzato dalla società TIM10 con la supervisione scientifica di Giovanni Satta, associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia e membro del Consiglio del CIELI, il Centro Italiano... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La stangata green sui traghetti per la Sicilia: biglietti fino a 25 euro in più per la tassa Ue

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