La stangata green sui traghetti per la Sicilia | biglietti fino a 25 euro in più per la tassa Ue
Un aumento dei costi per i traghetti diretti in Sicilia è stato annunciato a causa della tassa Ue ETS. Le compagnie di navigazione dovranno sostenere fino a 20 milioni di euro all’anno in più, con un possibile incremento del prezzo dei biglietti di circa 25 euro. La decisione finale sui rincari spetterà alle singole compagnie, che potranno scegliere se e quanto trasferire sui clienti.
Fino a 20 milioni di euro l’anno di extra costo ETS sulle rotte della Sicilia. E il rischio è che a pagare siano i cittadini. Il costo del biglietto, infatti, potrebbe aumentare e ciò dipenderà dalle politiche interne delle compagnie, che andrebbero a decidere in maniera autonoma se e quanto recuperare da chi si mette in viaggio. Uno studio commissionato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (AdSP), realizzato dalla società TIM10 con la supervisione scientifica di Giovanni Satta, associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia e membro del Consiglio del CIELI, il Centro Italiano... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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