Case sfitte arriva la stangata UE | tasse fino a 4mila euro

L’Unione Europea ha annunciato nuove tasse fino a 4.000 euro su immobili sfitti. La misura mira a contrastare l’emergenza abitativa, che vede un aumento di case vuote e costi crescenti per le famiglie. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per incentivare la messa a reddito di immobili inutilizzati. La normativa interesserà i proprietari di immobili lasciati vuoti per un lungo periodo.

Una situazione simile la vediamo un po’ ovunque in tutto il Vecchio Continente: in Svizzera l’emergenza viene combattuta con l’introduzione di affitti stabiliti in base al reddito dei cittadini in modo proporzionale. In Italia col Piano Casa si mira a introdurre sul mercato abitazioni a prezzi calmierati per cittadini con priorità sociale o abitativa, mentre Spagna e Portogallo propongono imposte sugli immobili vuoti e tetto agli affitti. A livello locale la Francia sta preparando una vera e propria stangata, specie per quanto concerne la Capitale, nella quale il sindaco punta a disincentivare il possesso di immobili sfitti o scarsamente utilizzati per immettere sul mercato circa 20mila unità abitative. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Case sfitte, arriva la stangata europea: tasse fino a 4mila euro x.com

Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit

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