L’aumento dei costi del carburante ha portato a un incremento di circa 88 euro sui prezzi dei biglietti aerei. L’Unione Europea ha comunicato che i passeggeri non avranno diritto a risarcimenti nel caso in cui decidano di non partire a causa dei costi elevati, salvo che la compagnia aerea cancelli il volo per mancanza di carburante. La questione riguarda principalmente i voli a lunga percorrenza.

L’aumento del prezzo del carburante impatterà sul lungo raggio. Bruxelles ammette solo rimborsi in caso di cancellazioni per penuria di cherosene. Lufthansa taglia 20.000 rotte. Rincari del 30% sui preservativi. Niente voli, niente vacanze, case torride senza aria condizionata, illuminazione contingentata e spostamenti a piedi o assiepati sui mezzi pubblici. Cosa resta? Chiusi in casa con le lenzuola appiccicate sulla pelle per il caldo, magari qualcuno avrà ancora voglia di fare l’amore. Un desiderio che lo choc energetico farà passare, dato che anche i profilattici saranno presto venduti a caro prezzo. È questo lo scenario da brivido che la guerra in Iran ci sta consegnando come nemmeno l’austerity degli anni Settanta aveva osato immaginare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stangata sui biglietti aerei: +88 euro. Ue: «Niente volo? No ai risarcimenti»

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