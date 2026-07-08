In una nota firmata assieme a una dei co-denuncianti, l'attivista anti-razzismo Doreen Lawrence, il secondogenito di re Carlo III ha bollato la sentenza del giudice Matthew Nicklin come «un completo ed ovvio insabbiamento», qualcosa di «sconcertante e totalmente ingiustificato, ma purtroppo non inatteso». Associated Newspapers, dal canto suo, ha accolto la sentenza come una «vittoria netta per la libertà di stampa», definendo l'azione legale di Harry «un caso clamoroso e infondato». La sentenza è arrivata proprio nel primo giorno della visita di Harry nel Regno Unito, un viaggio (legato alle sue attività benefiche e alla promozione degli Invictus Games) segnato fin dall'inizio da tensioni e ripensamenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La rabbia del principe Harry che ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro l'editore del Daily Mail: «Si tratta di un insabbiamento completo e palese»

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Prince Harry Kicked Off CBS Mornings After Heated Argument With Gayle King

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