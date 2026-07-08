Nel tardo pomeriggio di lunedì 6 luglio, la polizia locale ha multato 13 cittadini di origine bangladese nei giardini pubblici di viale Mazzini a La Spezia, mentre giocavano a carte. La sanzione amministrativa ha suscitato reazioni politiche e discussioni sulla gestione degli spazi pubblici. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche delle multe o alle eventuali violazioni di altre norme. La vicenda ha generato un dibattito sulla regolamentazione degli usi dei luoghi pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sanzione amministrativa ha acceso il dibattito politico a La Spezia. Nella serata di lunedì 6 luglio, la polizia locale ha multato 13 cittadini di origine bangladese, contestando un utilizzo non conforme dei giardini pubblici di viale Mazzini. Ogni persona è stata sanzionata con una multa di 200 euro. Il gruppo si trovava sul prato per riposare dal caldo e, secondo quanto emerso, alcuni stavano anche giocando a carte. L’intervento della polizia locale. Gli agenti sono intervenuti applicando quanto previsto dal regolamento comunale. Secondo la ricostruzione, la contestazione non riguarda il gioco delle carte, ma il fatto che alcune persone si fossero sdraiate o trattenute sulle aree verdi e utilizzassero gli spazi pubblici in modo non consentito. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Spezia, multati 13 cittadini bangladesi nei giardini pubblici mentre giocano a carte: scoppia la polemica

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