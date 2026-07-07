Giocano a carte nei giardini pubblici e la municipale li multa | 200 euro di sanzione polemica a La Spezia

Un gruppo di uomini di origini bengalesi è stato multato con una sanzione di 200 euro ciascuno per aver giocato a carte nei giardini pubblici di La Spezia.

Un gruppo di uomini, originari del Bangladesh, è stato multato per aver giocato a carte nei giardini pubblici di La Spezia con una sanzione pari a 200 euro ciascuno. Il caso ha scatenato la polemica, Rifondazione Comunista: "Atteggiamento di chiaro stampo razzista". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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