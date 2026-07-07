Tredici persone sono state multate con 200 euro ciascuna mentre riposavano e giocavano a carte sui prati di un parco in via Mazzini. Gli agenti hanno rilevato che si trovavano nell’area pubblica senza rispettare le norme sullo svolgimento di attività ricreative. Nessun altro dettaglio sulle identità o sulle motivazioni delle persone coinvolte. La sanzione è stata applicata nel rispetto delle regole vigenti per l’uso degli spazi pubblici.

La Spezia, 6 luglio 2026 – Stavano riposando sui prati dei giardini di via Mazzini; alcuni erano intenti a giocare a carte. Quell’attimo di riposo e di riparo dalla calura di questi giorni è però costato carissimo a un nutrito gruppo di persone originarie del Bangladesh, multate con una sanzione di 200 euro ciascuna per la violazione del regolamento comunale del verde urbano. Cosa è successo. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì, nel cuore di uno dei polmoni verdi della città, sempre più gettonati in questi giorni caldo estremo. Il gruppo di bangladesi – tredici in tutto – stava trascorrendo ciò che restava della giornata, quando è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dormono e giocano a carte sull’erba: multa di 200 euro per 13 persone

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