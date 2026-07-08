Durante la seconda giornata della Paris Fashion Week, si è conclusa la sfilata di Armani Privé per l'autunno-inverno 2026-27. La collezione si distingue per una sensualità sottile e discreta, con abiti pensati come gesti intimi e personali. La designer ha sottolineato come indossare un vestito sia un momento di piacere privato, mai ostentato. La presentazione ha evidenziato uno stile raffinato, con attenzione ai dettagli e a un’eleganza sottile.

«C’è il piacere privato di scegliere un abito, indossarlo, di sentirlo proprio: un gesto intimo, mai ostentato». Silvana Armani consegna così la chiave di questa Armani Privé, la sfilata di Alta moda autunnoinverno 2026-27 che ieri ha chiuso la seconda giornata della Paris Fashion Week. Non il boudoir come cartolina languida, ma come cabina di pensiero, stanza dove una donna rientra in possesso del proprio tempo. Qui vestirsi somiglia a una liturgia senza pubblico. La mano sfiora il tessuto, l’occhio misura una piega, il corpo decide prima della vanità. Ogni capo sembra nato in quel minuto sospeso tra specchio e soglia, quando uscire nel mondo richiede un patto con il proprio segreto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sensualità sussurrata di Armani Privé: la sfilata Couture a Parigi

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