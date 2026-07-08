Durante le ultime giornate di caldo, un noto stilista ha presentato la sua collezione in una location parigina, con modelli che hanno sfilato tra abiti eleganti e dettagli raffinati. La sfilata ha attirato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori, con passerelle illuminate e pubblico seduto in ordine. La manifestazione si è svolta senza intoppi, rispettando i tempi stabiliti, e si è conclusa con applausi per la collezione esposta.

Mancinelli Parigi, in questi giorni di caldo ma educato nervosimo, suda con buone maniere e confonde la Repubblica con le sfilate. Nel rito collettivo dell’entusiasmo cittadino non si capisce se l’attesa sia più per le tribune del 14 luglio, vegliate da gendarmi in uniforme da museo militare, o per quelle della seconda prova couture di Matthieu Blazy per Chanel e di Silvana Armani per Armani Privé. Coco lasciò scritto: "Che la mia leggenda prosperi e viva a lungo, felice". La parata avrà pure tamburi, ma le passerelle hanno posti limitatissimi, poltroncine d’oro e silenzi sacrali. Da Chanel, come invito, un libricino di favole al collo: ciondolo apribile d’argento, talismano per adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La favola Chanel, il boudoir Armani Privé

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