La salute a portata di mano | conclusa la seconda tappa nei mercati della Valdichiana aretina
Il progetto “La salute a portata di mano” ha concluso la seconda tappa nei mercati della Valdichiana aretina. Durante l’evento, sono state registrate oltre 850 adesioni da parte dei cittadini. La manifestazione ha coinvolto operatori sanitari che hanno fornito informazioni e servizi di prevenzione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo durante le attività. La terza fase del progetto è prevista nelle prossime settimane.
Arezzo, 8 luglio 2026 – . Bilancio positivo con oltre 850 adesioni da parte dei cittadini E’ positivo il bilancio della seconda fase di “La salute a portata di mano”, l’iniziativa di sanità di prossimità della Asl Toscana sud est che in Valdichiana aretina, nel mese di giugno, ha portato prevenzione, ascolto e orientamento in cinque mercati settimanali: Camucia, Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano e Foiano. Oltre 850 le persone incontrate nei mercati del la Valdichiana aretina: qui i cittadini, grazie al personale infermieristico hanno potuto controllare gratuitamente i propri parametri vitali, ovvero pressione arteriosa, frequenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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