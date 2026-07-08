La salute a portata di mano | conclusa la seconda tappa nei mercati della Valdichiana aretina

Notizia in breve

Il progetto “La salute a portata di mano” ha concluso la seconda tappa nei mercati della Valdichiana aretina. Durante l’evento, sono state registrate oltre 850 adesioni da parte dei cittadini. La manifestazione ha coinvolto operatori sanitari che hanno fornito informazioni e servizi di prevenzione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo durante le attività. La terza fase del progetto è prevista nelle prossime settimane.