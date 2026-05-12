Cortona nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana aretina

A Cortona è iniziato un nuovo capitolo nella gestione del turismo nella Valdichiana aretina. La decisione è stata annunciata ufficialmente il 12 maggio 2026 e riguarda le modalità con cui vengono organizzate le attività turistiche nella zona. La notizia interessa le autorità locali e coinvolge le strutture ricettive e gli operatori del settore. La novità riguarda direttamente le strategie di promozione e gestione dell’area.

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