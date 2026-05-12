Cortona nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana aretina
A Cortona è iniziato un nuovo capitolo nella gestione del turismo nella Valdichiana aretina. La decisione è stata annunciata ufficialmente il 12 maggio 2026 e riguarda le modalità con cui vengono organizzate le attività turistiche nella zona. La notizia interessa le autorità locali e coinvolge le strutture ricettive e gli operatori del settore. La novità riguarda direttamente le strategie di promozione e gestione dell’area.
Arezzo, 12 maggio 2026 – . Riunione dei sindaci dei sette comuni: ecco il personale di Ambito, lo staff dell’Infopoint e gli operatori specializzati. Un nuovo modello di gestione turistica condivisa, capace di superare i confini amministrativi dei singoli Comuni e valorizzare la Valdichiana Aretina come destinazione unica. È questo l’obiettivo del progetto “Oltre i confini comunali: la Valdichiana Aretina come modello di gestione turistica integrata”, promosso dal Comune di Cortona in qualità di capofila dell’Ambito Turistico Valdichiana aretina e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando dedicato al supporto e alla valorizzazione dell’immagine della Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it
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