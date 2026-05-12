Nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana aretina
È stato presentato un nuovo modello di gestione turistica per la Valdichiana aretina, che coinvolge diversi Comuni della zona. L’obiettivo è creare un sistema condiviso in grado di superare i limiti amministrativi e promuovere l’area come una destinazione unica. La proposta mira a coordinare le attività e le strategie di promozione tra le diverse località, puntando a rafforzare l’attrattiva complessiva della regione.
Un nuovo modello di gestione turistica condivisa, capace di superare i confini amministrativi dei singoli Comuni e valorizzare la Valdichiana Aretina come destinazione unica. È questo l’obiettivo del progetto “Oltre i confini comunali: la Valdichiana Aretina come modello di gestione turistica.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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