Nuovo capitolo per la gestione turistica della Valdichiana aretina

È stato presentato un nuovo modello di gestione turistica per la Valdichiana aretina, che coinvolge diversi Comuni della zona. L’obiettivo è creare un sistema condiviso in grado di superare i limiti amministrativi e promuovere l’area come una destinazione unica. La proposta mira a coordinare le attività e le strategie di promozione tra le diverse località, puntando a rafforzare l’attrattiva complessiva della regione.

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