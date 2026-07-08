A Carrara, in Piazza delle Erbe, si è svolta una manifestazione di protesta non violenta. La piazza, nel centro della città, ha accolto donne che hanno partecipato a un corteo silenzioso. La resistenza, senza armi, ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori. La piazza conserva tracce della storia delle lotte locali, e in questa occasione è diventata simbolo di mobilitazione femminile. La protesta è durata diverse ore e si è conclusa senza incidenti.

Piazza delle Erbe a Carrara è un luogo delizioso, ma non lezioso. È nel cuore popolare della città, stretta fra case senza troppe pretese, e porta ancora i segni della storia che l’ha attarversata, delle lotte che vi hanno avuto luogo. Su una larga e alta facciata senza finestre, quasi la sezione verticale di un edificio a più piani, campeggia da oltre vent’anni il volto rugoso e intenso di un’anziana donna. È il volto di Francesca Rolla (1915-2010), staffetta partigiana della formaizone Ulivi e una di quelle donne che a partire dal 7 luglio 1944, nell’arco di pochi giorni, diedero vita a una delle più significative azioni di disobbedienza civile, di resistenza nonviolenta, avvenute in Italia durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivolta delle donne. La resistenza senz’armi si celebra a Carrara

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