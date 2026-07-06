carrara celebra le sue donne consegnato il riconoscimento alla professoressa chiara bottici

A Carrara si è svolta una cerimonia in sala del consiglio comunale per celebrare le donne. Durante l’evento è stato consegnato un riconoscimento alla professoressa Chiara Bottici. La cerimonia è stata organizzata dalla vicesindaca Roberta Crudeli, dall’assessora alla cultura Gea Dazzi e dalla commissione comunale. La premiazione ha riconosciuto il contributo della docente, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e riconoscenza.

CARRARA – In sala del consiglio comunale a Carrara la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessora alla cultura Gea Dazzi assieme alla commissione Progetto donna Centro per le pari opportunità hanno incontrato professoressa Chiara Bottici e la hanno consegnato il riconoscimento che le era stato assegnato lo scorso 8 marzo in occasione della cerimonia Carrara celebra le sue donne. Questa la motivazione del premio a Chiara Bottici. “Per la sua capacità di analisi del pensiero femminista. Filosofa e saggista, voce della filosofia femminista in grado di mettere in discussione l’intera società e l’ordine sociale nella sua globalità analizzando alle radici la discriminazione di genere e il sessismo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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