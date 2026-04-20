Spilamberto celebra la Liberazione un weekend tra memoria donne e Resistenza
A Spilamberto, il weekend si apre con le manifestazioni dedicate alla Festa della Liberazione, che iniziano il 24 aprile. La mattina, alle 10, si svolgono le celebrazioni civili nel centro storico della città. L'evento si inserisce in un calendario di iniziative che coinvolgono la memoria storica, le donne e la Resistenza, con appuntamenti programmati durante il fine settimana.
Partono il 24 aprile le iniziative per la Festa della Liberazione a Spilamberto. Venerdì 24 aprile alle 10 in Centro storico celebrazioni civili. Con la partecipazione delle autorità, dei cittadini, del Corpo Bandistico "G. Verdi" di Spilamberto, di ANPI sezione Spilamberto e del Gruppo Alpini.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Sanremo celebra la Liberazione: un percorso tra memoria e musicaSanremo si prepara a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di riti e celebrazioni istituzionali prevista per sabato 25...
Liberazione al Cinema: il nuovo volto della Resistenza tra donne e giovaniLa Cineteca di Bologna propone una rassegna cinematografica intitolata Viva la libertà, che si terrà presso il Cinema Modernissimo dal 18 al 25...
Altri aggiornamenti
Partono il 24 aprile le iniziative per la Festa della Liberazione a SpilambertoVenerdì 24 aprile alle 10 in Centro storico celebrazioni civili. Con la partecipazione delle autorità, dei cittadini, del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto, di ANPI sezione Spilamberto e del ... sassuolo2000.it
Borgo San Dalmazzo celebra la Liberazione: il programma delle iniziativeLa Città di Borgo San Dalmazzo celebra l’81º Anniversario della Liberazione con un calendario di iniziative civili, culturali e commemorative in programma dal 23 aprile al 9 maggio, in collaborazione ... cuneodice.it