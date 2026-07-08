La replica di Angelo Napolitano e Rita De Crescenzo all'inchiesta di Confidential sullo Store | Ne vedremo delle belle

Angelo Napolitano e Rita De Crescenzo hanno pubblicato un video su TikTok in risposta all'inchiesta di Confidential sullo Napolitano Store. Non hanno fornito dettagli o commenti specifici sull'indagine, limitandosi a dire che “ne vedremo delle belle”. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate alla gestione del negozio. La replica dei due coinvolti non affronta i temi sollevati, ma si limita a una comunicazione generica.

Nell'ultima puntata di Confidential l'inchiesta su Napolitano Store. Angelo Napolitano e Rita De Crescenzo replicano su TikTok, senza rispondere nel merito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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