Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo Kekko accusato di tentato omicidio La tiktoker | Sono una mamma disperata

Un giovane è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta del figlio di una nota tiktoker napoletana, che ha condiviso sui social la notizia, descrivendo la sua condizione come di mamma disperata. L’arresto è avvenuto dopo una serie di eventi non specificati pubblicamente, e l’indagine è ancora in corso. La donna ha espresso il suo stato emotivo attraverso i canali social, suscitando l’attenzione di molti utenti.