Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo Kekko accusato di tentato omicidio La tiktoker | Sono una mamma disperata
Un giovane è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta del figlio di una nota tiktoker napoletana, che ha condiviso sui social la notizia, descrivendo la sua condizione come di mamma disperata. L’arresto è avvenuto dopo una serie di eventi non specificati pubblicamente, e l’indagine è ancora in corso. La donna ha espresso il suo stato emotivo attraverso i canali social, suscitando l’attenzione di molti utenti.
La controversa tiktoker napoletana racconta sui social l'arresto del figlio Francesco, dopo una retata ai Quartieri Spagnoli: "Chi sbaglia paga, sto con lo Stato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: è accusato di tentato omicidio e detenzione di armiQuattro giovani dei Quartieri Spagnoli sono stati arrestati con le accuse di tentato omicidio e detenzione di armi.
Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli.
Aggiornamenti e dibattiti
Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: tentato omicidio e armi. Il post della madre: «Così si salva»Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi dei Quartieri Spagnoli. A finire in cella anche Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker Rita ... ilmattino.it
Blitz a Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo. La tiktoker: Gesù mi ha fatto la grazia, non dormivo più la notteC’è anche il 18enne Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, tra le cinque persone arrestate all’alba di giovedì 7 maggio in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della ... ilriformista.it