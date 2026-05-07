Rita De Crescenzo le intercettazioni e il figlio | Lei lo vuole far arrestare è voluta andare in piazza Plebiscito con Borrelli

Nel corso di un procedimento giudiziario sono emerse intercettazioni che coinvolgono Rita De Crescenzo e suo figlio, Francesco Pio Bianco. In un'ordinanza si cita una conversazione tra due giovani in cui si parla di una tiktoker, definendola “una pentita” come offesa. La vicenda include anche riferimenti a una manifestazione in piazza Plebiscito, con l'accusa che Rita De Crescenzo abbia spinto il figlio a cercare di farlo arrestare.