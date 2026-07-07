Brutte notizie per il principe Harry che ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro l' editore del Daily Mail Il giudice ha respinto tutte le 97 accuse di raccolta illegale di informazioni

Il principe Harry ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro l'editore del Daily Mail. Il giudice ha respinto tutte le 97 accuse di raccolta illegale di informazioni. La causa riguardava presunte attività di spionaggio e intercettazioni. La decisione arriva dopo il suo ritorno nel Regno Unito, seguito da polemiche e tensioni con Buckingham Palace.

Dopo il ritorno nel Regno Unito tra polemiche e tensioni con Buckingham Palace, il principe Harry incassa una nuova pesante sconfitta: l’Alta Corte respinge la causa da 50 milioni di sterline contro il Daily Mail per presunta raccolta illegale di informazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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