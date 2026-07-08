"Giù le mani dal Pontedera", "Pontedera siamo noi", "Andreino Caponi olé". Sono solo alcuni dei cori che hanno certificato la rumorosa rabbia nei confronti della società granata espressa della tifoseria pontederese. In particolare degli ultras della gradinata nord Diego Savelli, che ieri sera nel piazzale dello stadio Mannucci hanno indetto un’assemblea pubblica, assai partecipata, esprimendo tutta la propria contrarietà verso la gestione, sportivamente fallimentare e carente sul piano della comunicazione, che la nuova proprietà brasiliana sta portando avanti. "Stasera siamo qui – hanno detto gli ultras GNDS – perché crediamo che il Pontedera sia dei pontaderesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La rabbia degli ultras va in piazza: "Siamo qui perché meritiamo rispetto. Non si scherza più con il Pontedera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non stupore ma sdegno, i prof: “Le aule ancora allagate, meritiamo più rispetto”Gli insegnanti di alcune scuole hanno espresso sdegno per le condizioni delle aule, ancora allagate, che hanno portato alla sospensione delle lezioni...

Affari Tuoi, De Martino scherza con la pacchista Sara: “Qui da 36 puntate? Quasi la mia relazione più lunga”Durante la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha scambiato alcune battute con la concorrente campana, coinvolgendola in un...