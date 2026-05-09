Gli insegnanti di alcune scuole hanno espresso sdegno per le condizioni delle aule, ancora allagate, che hanno portato alla sospensione delle lezioni in un periodo importante dell’anno scolastico. La situazione ha suscitato reazioni di delusione tra il personale scolastico, che chiede un maggiore rispetto e interventi concreti per risolvere il problema. La scuola di Sarzana ha vissuto un episodio che ha interrotto le attività didattiche in modo improvviso, creando disagio tra studenti e insegnanti.

Sarzana, 9 maggio 2026 - Non più stupore ma sdegno, per un problema che ha provocato lo stop alle lezioni in un momento cruciale dell’anno scolastico. In una lunga lettera i docenti del Parentucelli-Arzelà prendono una dura posizione riguardo l’allagamento alla scuola (secondo nel giro di una settimana) che ha portato all’evacuazione degli studenti. “Ancora una volta, a causa della cattiva manutenzione dei locali dell’Istituto, la scuola si è fermata – dicono i docenti dell’Istituto Parentucelli-Arzelà – esprimiamo indignazione per questa ulteriore sospensione delle attività proprio in un periodo cruciale per la scuola, quasi al termine dell’anno e nell’imminenza degli scrutini finali ed esami di Stato, quando docenti e studenti stanno cercando con fatica di raggiungere i propri obiettivi formativi e di profitto”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non stupore ma sdegno, i prof: “Le aule ancora allagate, meritiamo più rispetto”

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