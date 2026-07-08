Una parte della provincia apuana è presente sulla nave USS Vespucci a New York. A bordo ci sono il carrarese Thomas Santi Cassani e un giovane di Mulazzo, Marveggio. La presenza di questi due individui rappresenta un collegamento tra la regione e l’attività della nave. La Vespucci, impegnata nel porto di New York, ha coinvolto persone provenienti dalla provincia apuana.

Il mare e l’Hudson: c’è un pezzo di provincia sul Vespucci a New York. L’esperienza del carrarese Thomas Santi Cassani e la giovinezza di Marveggio da Mulazzo. Due generazioni di marinai unite sul veliero più bello del mondo per i 250 anni degli Stati Uniti. Ci sono le storie, i volti e i sacrifici della nostra terra tra le onde dell’Hudson, proprio nei giorni in cui New York si ferma per celebrare il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Nella gigantesca parata di velieri che ha sfilato davanti ai grattacieli di Manhattan e alla Statua della Libertà, l’ Amerigo Vespucci ha fatto come sempre la parte del leone. Ma dietro la maestosità della nave scuola della Marina militare, stavolta, c’è un filo invisibile che unisce la Lunigiana e la costa direttamente a Manhattan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La provincia apuana protagonista sulla Vespucci negli Stati Uniti

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