Da Stefanaconi ai congressi mondiali | il veterinario calabrese Vincenzo Lopreiato protagonista all’ADSA 2026 negli Stati Uniti
Un veterinario calabrese ha partecipato come relatore ai congressi mondiali, presentando le sue ricerche all’ADSA 2026 negli Stati Uniti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e colleghi provenienti da vari paesi. La partecipazione si è svolta durante un evento internazionale dedicato alla ricerca nel settore veterinario. Il professionista ha illustrato le sue scoperte in ambito scientifico, ricevendo apprezzamenti dagli altri esperti presenti.
Dalla Calabria ai più importanti palcoscenici della ricerca scientifica internazionale. È la storia professionale del dottor Vincenzo Lopreiato, originario di Stefanaconi, nel Vibonese, oggi ricercatore e docente presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’ Università degli Studi di Messina, che sarà tra i protagonisti dell’ADSA 2026 Annual Meeting, uno degli appuntamenti scientifici più autorevoli al mondo nel settore veterinario e delle scienze animali. L’evento, organizzato dalla American Dairy Science Association, si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2026 al Baird Center di Milwaukee, richiamando studiosi, veterinari, nutrizionisti e ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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