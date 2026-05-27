Da Stefanaconi ai congressi mondiali | il veterinario calabrese Vincenzo Lopreiato protagonista all’ADSA 2026 negli Stati Uniti

Notizia in breve

Un veterinario calabrese ha partecipato come relatore ai congressi mondiali, presentando le sue ricerche all’ADSA 2026 negli Stati Uniti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e colleghi provenienti da vari paesi. La partecipazione si è svolta durante un evento internazionale dedicato alla ricerca nel settore veterinario. Il professionista ha illustrato le sue scoperte in ambito scientifico, ricevendo apprezzamenti dagli altri esperti presenti.