Anne Hathaway sfila da diva | a Parigi glamour in Prada per la premiere di Odyssey

A Parigi, durante la première di The Odyssey inserita nella Paris Haute Couture Week, Anne Hathaway ha sfilato in Prada. La scena si è svolta con la Torre Eiffel sullo sfondo, mentre l’attrice ha indossato un abito del marchio che la rende famosa. La sua apparizione sul red carpet ha attirato l’attenzione, confermando il suo stile elegante e glamour. La serata ha visto protagonisti i look delle star, con Hathaway tra le più discusse.

La Torre Eiffel fa da quinta naturale e Anne Hathaway risponde con una apparizione che esalta le regole del red carpet. In occasione della première parigina di The Odyssey, inserita nel calendario della Paris Haute Couture Week, l’attrice ha scelto Prada, il marchio che l’ha resa amata e nota al cinema. L’outfit impreziosito da Bulgari, ha fatto il resto. Per il photocall al tramonto Anne ha indossato un Prada su misura in “Naval Blue”, un blu notte profondo. La linea è essenziale, pulita, quasi minimal. A rompere la compostezza ci pensano i dettagli dorati: lampi di luce cuciti sull’abito che, con il cielo di Parigi alle spalle, sembrano riflettere la città stessa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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