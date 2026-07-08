la premier meloni arrivata ad ankara per partecipare al vertice nato

La premier italiana è arrivata all’aeroporto militare di Ankara per partecipare al vertice della NATO. È stata accolta dal ministro della Famiglia e dei servizi sociali e dall’ambasciatore italiano in Turchia. La visita si svolge in concomitanza con l’incontro internazionale.

Ankara, 7 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'aeroporto militare Etimesgut di Ankara, accolta dal ministro della Famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur zdemir G ktas, e dall'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo. Meloni si recherà quindi al Palazzo presidenziale, per partecipare alla cena per i capi di Stato e di governo della Nato offerta dal presidente della Repubblica di Turchia e consorte. C'è molta attesa per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà alla cena dopo le nuove tensioni. In un post del numero... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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