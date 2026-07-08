La prefetta ha affermato che i controlli vengono adattati in base alle necessità, rispondendo alle recenti preoccupazioni in città. Ha sottolineato che la sicurezza è un tema complesso, influenzato da vari fattori, e che le strategie adottate finora non sono considerate sufficienti.

Prefetta Fabrizia Triolo, gli ultimi episodi avvenuti in centro a Modena hanno destato preoccupazione in città, il tema sicurezza è una priorità. Le strategie utilizzate fino ad ora non sono sufficienti? "La sicurezza è un fatto complesso, che muove da diversi elementi. Io devo fare mie le preoccupazioni di una comunità ma occorre una visione limpida ed oggettiva". Qual è secondo lei la situazione a Modena? "Non è una realtà nella quale c’è un’emergenza sicurezza, ci sono sicuramente degli episodi che si sono inanellati che possono, e questo lo capisco, destare preoccupazione nella comunità, soprattutto nei genitori perché riguardano soprattutto ragazzi giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prefetta Fabrizia Triolo: "I controlli si costruiscono a seconda delle necessità"

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