Basta narrazioni ideologiche Sicurezza e legalità non si costruiscono negando la realtà

Durante una visita alla casa circondariale di Lecco, una senatrice ha commentato le questioni legate alla sicurezza e alla legalità. Le sue dichiarazioni sono state criticate da alcuni, che le hanno ritenute parziali e influenzate da posizioni ideologiche. La discussione si concentra sulla percezione del sistema carcerario e sui modi per affrontare i temi della sicurezza pubblica.

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