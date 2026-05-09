Basta narrazioni ideologiche Sicurezza e legalità non si costruiscono negando la realtà
Durante una visita alla casa circondariale di Lecco, una senatrice ha commentato le questioni legate alla sicurezza e alla legalità. Le sue dichiarazioni sono state criticate da alcuni, che le hanno ritenute parziali e influenzate da posizioni ideologiche. La discussione si concentra sulla percezione del sistema carcerario e sui modi per affrontare i temi della sicurezza pubblica.
"Le dichiarazioni rilasciate dalla senatrice Ilaria Cucchi a margine della visita alla casa circondariale di Lecco restituiscono una visione parziale e ideologica del sistema carcerario e del tema della sicurezza”. Lo dichiara Daniele Butti, segretario provinciale della Lega, dopo l'arrivo in.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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