La Pisa negli anni d’oro del calcio Il libro di Cartei per Pediatria

Una storia che intreccia sport, amicizia e solidarietà. È quella raccontata da Sandro Cartei nel suo nuovo libro, "Vi regalerò un sorriso", un titolo che racchiude una promessa capace di prendere forma pagina dopo pagina. Al centro del racconto c’è la vita di Marco Cerrai, cameriere e caposala pisano, e il profondo legame che lo unì a Klaus Berggreen e Lamberto Piovanelli, protagonisti del Pisa dell’era Anconetani. "L’idea del libro non è nata da me, ma da Dario Boldrini di Pisamania, che qualche tempo fa ha intervistato Matteo Cerrai, figlio di Marco e protagonista del romanzo", racconta Cartei. "Dopo aver ascoltato il suo racconto mi ha telefonato dicendomi: “Questa storia merita davvero un libro“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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VENEZIA CELEBRA GLI EQUIPAGGI DEL PALIO DELLE REPUBBLICHE MARINARE | 08/06/2026

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