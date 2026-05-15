Vernazza ha commentato il recente successo dell’Inter, definendo i nerazzurri come la squadra più dominante del calcio italiano negli anni Venti. Ha analizzato il ciclo vincente della formazione, evidenziando i risultati ottenuti in campionato e le strategie adottate. Inoltre, ha suggerito a un ex calciatore di adottare un diverso modulo di gioco per migliorare le possibilità di successo in ambito europeo. La discussione si concentra sulle prestazioni recenti della squadra e sulle possibili evoluzioni tattiche.

Inter News 24 Vernazza analizza il ciclo vincente nerazzurro, suggerendo a Chivu un cambio di modulo per primeggiare anche in Europa. L’Inter si conferma la forza trainante del calcio italiano. Con il recente trionfo, il bilancio dal 2020 a oggi parla di tre scudetti, due finali di Champions e numerose coppe nazionali. Come sottolineato da Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono i dominatori del decennio: « Salvo recuperi e sorpassi sempre possibili, in fondo siamo nel 2026, l’Inter sarà ricordata come la squadra dominante del calcio italiano negli anni Venti, un po’ come la Juve nello scorso decennio ». Al centro di questo successo c’è Beppe Marotta, a cui manca però l’ultimo tassello: la coppa dalle grandi orecchie, sfiorata per quattro volte tra Torino e Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vernazza e il ciclo vincente dell’Inter: «I nerazzurri saranno ricordati come la squadra dominante del calcio italiano negli anni Venti. A Marotta manca solo la Champions»

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