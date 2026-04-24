A vent’anni dalla scomparsa di Daniele Oppi, noto pubblicitario attivo durante gli anni del Boom economico e considerato anche una figura visionaria negli anni di Piombo, si tiene una mostra dedicata alla sua vita e al suo lavoro. L’evento si svolge a Inveruno, vicino a Milano, e ripercorre attraverso fotografie e materiali d’archivio le tappe principali della sua carriera e delle sue esperienze.

Inveruno (Milano), 24 aprile 2026 – La mostra per il ventennale della scomparsa di Daniele Oppi (1932–2006) – inserita nel ciclo “Dentro Inverart” e allestita al primo piano (Sala Virga) della biblioteca comunale di Inveruno – rende omaggio a una figura centrale e poliedrica del panorama artistico del secondo ‘900 milanese e lombardo attraverso il progetto espositivo “Daniele Oppi nelle collezioni pubbliche e private del territorio”. A vent’anni dalla sua morte, dunque, l’esposizione dal suggestivo titolo “Le città polipendole" ricostruisce la presenza viva dell’artista milanese nelle case, negli studi e negli spazi quotidiani di chi ne ha custodito le opere nel territorio in questi l.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniele Oppi, pubblicitario negli anni del Boom economico e visionario negli anni di Piombo: una mostra lo celebra nel ventennale della morte

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