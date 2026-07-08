Una bambina nata senza femore a Monselice dovrebbe sottoporsi a un intervento negli Stati Uniti entro un anno. La madre ha riferito che sono stati raccolti online circa 500mila euro per le cure della figlia. La famiglia sta preparando il viaggio, anche se ancora non ha acquistato il biglietto aereo. La nonna ha detto che si recheranno in capo al mondo per cercare di curare la bambina.

Il biglietto aereo ancora non c’è, ma il salvadanaio pesa come mamma Ilaria non avrebbe mai osato sperare. Aurora, la piccola bimba di Monselice (Padova) nata senza femore, entro un anno volerà in America. A permetterlo sono state le centinaia e centinaia di donazioni che hanno dato modo alla sua famiglia padovana di raggiungere la cifra di 500mila euro necessaria per sostenere il viaggio in Florida, l’intervento chirurgico e le future visite e protesi che occorreranno alla piccola per vivere una vita normale. Ilaria e Luca, genitori della piccola che compirà tra pochi giorni 22 mesi, non hanno avuto notizie di un altro caso italiano come il suo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - La piccola Aurora nata senza femore e l'intervento negli Usa, la mamma: «Raccolti online 500mila euro per curarla. Il nonno diceva: per lei andremo in capo al mondo»

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