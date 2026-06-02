Bimba morta a Bordighera la testimonianza shock della sorellina | Lei urlava il compagno di mamma le diceva stai zitta
Una bambina di 9 anni è morta a Bordighera. La sorellina di 7 anni ha raccontato che la vittima urlava mentre il compagno della madre le diceva di stare zitta. Le due bambine sarebbero state anche loro vittime di violenze e soprusi. La testimonianza è stata resa ai carabinieri e riferisce di abusi e maltrattamenti subiti dalla bambina deceduta. La scena si è verificata in un’abitazione della zona. La procura ha aperto un’indagine sulla vicenda.
In attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di mercoledì 3 giugno per la mamma della piccola di due anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuel Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, emergono ulteriori dettagli, non solo sulle ore precedenti il decesso della bambina ma anche sul quadro familiare generale, sulle condizioni in cui la piccola e le due sorelline di 7 e 9 anni vivevano., Le testimonianze chiave in questo senso sono proprio quelle delle due sorelline, in particolare quella di nove anni. Le due... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Argomenti più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.
Leggendo le carte del caso della bimba di due anni morta a Bordighera, è difficile trovare un perché e forse non è nemmeno giusto farlo. Dobbiamo arrenderci all’evidenza che esiste la cattiveria umana. facebook
Bimba di due anni morta a Bordighera: in un video obbligata a fumare. #DentrolaNotizia x.com
Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit