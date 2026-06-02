Bimba morta a Bordighera la testimonianza shock della sorellina | Lei urlava il compagno di mamma le diceva stai zitta

Notizia in breve

Una bambina di 9 anni è morta a Bordighera. La sorellina di 7 anni ha raccontato che la vittima urlava mentre il compagno della madre le diceva di stare zitta. Le due bambine sarebbero state anche loro vittime di violenze e soprusi. La testimonianza è stata resa ai carabinieri e riferisce di abusi e maltrattamenti subiti dalla bambina deceduta. La scena si è verificata in un’abitazione della zona. La procura ha aperto un’indagine sulla vicenda.