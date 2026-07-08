I tifosi aquilotti, ancora amareggiati per la retrocessione dello Spezia in Serie C, guardano al futuro con speranza: "Dobbiamo tornare subito in Serie B, fiducia ad Angelozzi sui nuovi acquisti. Gyasi, Ricci e Bastoni sarebbero graditissimi". Eloquenti le parole di Fausto Di Silvio del gruppo di supporter Pirati Asc: "Per chi ha seguito in passato lo Spezia in Serie C, la retrocessione ha un sapore amarissimo, l’idea di poter stare stabilmente in B e in A era finalmente un sogno possibile. Il ritorno di Guido Angelozzi rende meno indigesto questo boccone amaro, se Turati ha scelto lo Spezia è grazie a lui. I ritorni di Gyasi, Ricci e Bastoni sono fondamentali per creare un gruppo forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La parola ai tifosi. I messaggi al tecnico e al direttore sportivo: "Fiducia ma vogliamo tornare subito in Serie B»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Ibra al centro di tutto, ma la Curva protesta

Notizie e thread social correlati

Rangnick al Milan? Il direttore sportivo sarebbe Spors: conosce già la Serie A italianaIl Milan potrebbe nominare Johannes Spors come nuovo direttore sportivo, dopo aver licenziato Igli Tare quasi due settimane fa.

Iannicelli suona la carica: “Vogliamo chiudere la serie davanti ai nostri tifosi”Domani il Pala Del Mauro ospiterà gara 2 della serie tra la squadra locale e Matera.

Temi più discussi: Adams: Grazie ai tifosi che ci hanno seguito e al ct Clarke per la fiducia; Meichtry 'conosco la passione al Genoa, qui per ripagare la fiducia'; Fulgor Basket: Simone Angelucci si presenta ai tifosi; Lazio riapre Formello ai tifosi: un segnale di fiducia per la nuova stagione.

? Cresce la fiducia per il rinnovo di Paulo #Dybala con la #Roma Come riferito da Fabrizio Romano, l’argentino si legherà ai giallorossi con un contratto fino al 2028 da 3 milioni a stagione Tifosi giallorossi, siete contenti? #Calcionews24 x.com

La parola ai tifosi. I messaggi al tecnico e al direttore sportivo: Fiducia ma vogliamo tornare subito in Serie BI tifosi aquilotti, ancora amareggiati per la retrocessione dello Spezia in Serie C, guardano al futuro con speranza: Dobbiamo ... sport.quotidiano.net

LA COPPA DEL MONDO È IN 4K sull'app FOX ONE - di niente!! I tifosi sportivi esultano. reddit

Stadio Franchi, la parola ai tifosi: Finalmente si è mosso qualcosaIl progetto di riqualificazione dell’area della Curva San Domenico dello stadio Artemio Franchi incuriosisce i tifosi della Robur, reduci da dodici anni complicatissimi (dal primo fallimento, quello ... lanazione.it