Rangnick al Milan? Il direttore sportivo sarebbe Spors | conosce già la Serie A italiana

Da pianetamilan.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan potrebbe nominare Johannes Spors come nuovo direttore sportivo, dopo aver licenziato Igli Tare quasi due settimane fa. Spors conosce già la Serie A italiana, secondo quanto si apprende, e avrebbe il supporto di Ralf Rangnick, che assumerebbe il ruolo di direttore tecnico. La decisione non è ancora ufficiale, ma la coppia Rangnick-Spors sarebbe in fase di valutazione per la gestione sportiva del club.

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Nell'azzeramento totale di dirigenza e area tecnica del Milan voluto dal proprietario Gerry Cardinale lo scorso lunedì 25 maggio, è caduta, tra le altre, anche la testa del direttore sportivo Igli Tare, rimasto in carica esattamente un anno. Da allora, a quasi due settimane dal licenziamento del dirigente albanese, il club di Via Aldo Rossi è ancora alla ricerca della figura del DS a cui affidare le chiavi della sessione estiva di trasferimenti. Qualora fosse Ralf Rangnick ad assumere l'incarico di direttore tecnico con pieni poteri a 'Casa Milan', spetterebbe chiaramente a lui nominare il nuovo direttore sportivo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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