Il Milan potrebbe nominare Johannes Spors come nuovo direttore sportivo, dopo aver licenziato Igli Tare quasi due settimane fa. Spors conosce già la Serie A italiana, secondo quanto si apprende, e avrebbe il supporto di Ralf Rangnick, che assumerebbe il ruolo di direttore tecnico. La decisione non è ancora ufficiale, ma la coppia Rangnick-Spors sarebbe in fase di valutazione per la gestione sportiva del club.

Nell'azzeramento totale di dirigenza e area tecnica del Milan voluto dal proprietario Gerry Cardinale lo scorso lunedì 25 maggio, è caduta, tra le altre, anche la testa del direttore sportivo Igli Tare, rimasto in carica esattamente un anno. Da allora, a quasi due settimane dal licenziamento del dirigente albanese, il club di Via Aldo Rossi è ancora alla ricerca della figura del DS a cui affidare le chiavi della sessione estiva di trasferimenti. Qualora fosse Ralf Rangnick ad assumere l'incarico di direttore tecnico con pieni poteri a 'Casa Milan', spetterebbe chiaramente a lui nominare il nuovo direttore sportivo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Rangnick al Milan? Il direttore sportivo sarebbe Spors: conosce già la Serie A italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RANGNICK-MILAN, SIAMO AL MOMENTO DELLA VERITÀ | LIVE BY NIGHT

Notizie e thread social correlati

Milan, progetto Rangnick: come direttore sportivo occhio a Johannes Spors. Chi è lo scopritore di talentiIl Milan valuta Johannes Spors come possibile nuovo direttore sportivo, in vista di un progetto che potrebbe coinvolgere anche Rangnick e Glasner.

Milan, caccia al direttore sportivo: Ibrahimovi? ha in mente questi nomi. C’è un suo fedelissimoIl Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo, dopo aver deciso di non confermare Igli Tare.

Temi più discussi: Milan, il casting per la panchina entra nel vivo: Rangnick chiede pieni poteri e lancia Jaissle, nuovi contatti con Pochettino e Glasner e Iraola in corsa; Non solo Rangnick e l'allenatore, al Milan serve anche un ds. Tutti i nomi nella lista di Cardinale; Milan, il primo incontro con Glasner. Cardinale spinge per Rangnick responsabile dell'area tecnica, i dubbi di Ibra; Rangnick-Milan, giorni bollenti: la risposta si avvicina. Cardinale e Ibra incontrano Glasner, poi Jaissle.

Gazzetta: #Rangnick ha fatto sapere che vorrebbe una risposta dal #Milan entro l’inizio della prossima settimana. Il CT dell’Austria vuole avere i suoi uomini a Milanello: la prima scelta sarebbe Spors, ex Genoa. Un altro membro del pacchetto sarebbe Vivell, x.com

[DiMarzio] Rangnick è sicuramente il fattore determinante: se decide di accettare l'incarico al Milan e a quali condizioni. Se decidesse di accettare, la sua scelta per la parte tecnica, come direttore sportivo, sarebbe Johannes Spors, che ha già lavorato in Italia reddit

Milan, l'ultimatum di Rangnick: dentro con i suoi uomini o fuori in 4 giorni. E in panchina si scalda GlasnerIl ct dell’Austria aspetta una chiamata dai rossoneri entro inizio settimana e vuole Spors come ds e Vivell come capo degli scout. Glasner, colloquio positivo coi vertici rossoneri. Rangnick o no, viv ... gazzetta.it

Milan, adesso sale Rangnick ma per Ibra meno poteri. Dopo Glasner altro incontro per Jaissle, Slot...Il ct dell’Austria è in lizza per il ruolo di dt: non vuole interferenze nella gestione. Il club rossonero ha affidato ad alcune società di cacciatori di teste la valutazione dei profili sostitutivi ... tuttosport.com