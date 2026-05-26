Iannicelli suona la carica | Vogliamo chiudere la serie davanti ai nostri tifosi
Domani il Pala Del Mauro ospiterà gara 2 della serie tra la squadra locale e Matera. La formazione di casa punta a chiudere la serie davanti ai propri tifosi, dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta al Palasassi. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con la squadra di casa che cerca di sfruttare il vantaggio del fattore campo.
Tempo di lettura: 2 minuti Domani il Pala Del Mauro vestirà l’abito delle grandi occasioni. La Scandone Avellino torna davanti al proprio pubblico per gara 2 della serie contro Matera, forte del prezioso successo conquistato in trasferta al Palasassi. Una vittoria pesante, ottenuta al termine di una sfida intensa e combattuta, che ha consegnato agli irpini il primo match point per indirizzare la serie. A presentare la sfida è stato l’assistant coach biancoverde Fabio Iannicelli, che ha sottolineato il valore del successo esterno senza però abbassare il livello di attenzione. “Sapevamo che gara 1 sarebbe stata complicata – ha spiegato Iannicelli – e infatti Matera ha dimostrato tutta la sua forza, rientrando in partita nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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