Tempo di lettura: 2 minuti Domani il Pala Del Mauro vestirà l’abito delle grandi occasioni. La Scandone Avellino torna davanti al proprio pubblico per gara 2 della serie contro Matera, forte del prezioso successo conquistato in trasferta al Palasassi. Una vittoria pesante, ottenuta al termine di una sfida intensa e combattuta, che ha consegnato agli irpini il primo match point per indirizzare la serie. A presentare la sfida è stato l’assistant coach biancoverde Fabio Iannicelli, che ha sottolineato il valore del successo esterno senza però abbassare il livello di attenzione. “Sapevamo che gara 1 sarebbe stata complicata – ha spiegato Iannicelli – e infatti Matera ha dimostrato tutta la sua forza, rientrando in partita nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Iannicelli suona la carica: “Vogliamo chiudere la serie davanti ai nostri tifosi”

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