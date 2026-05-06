Nuova Scena 3 arriva su Netflix dal 22 giugno. Nel cast entra Guè, accanto ai collaudati Fibra, Geolier e Rose Villain, a caccia del rap del futuro. Ogni lunedì il talent rap dedicato alle rime, targato Fremantle, in nove puntate, setaccerà l’Italia per trovare la prossima voce dell’urban. Formula rinnovata, stesso obiettivo: il talento Si parte il 22 giugno con quattro episodi iniziali dal format rivisto. La prima puntata apre le audition: i giudici si riuniscono per ascoltare i rapper emergenti tra pezzi inediti e sfide di freestyle. La selezione continua poi on the road: Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè faranno tappa a Lugano, Bologna e Milano per scovare nuove promesse, spalleggiati da nomi storici della scena.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - ‘Nuova scena’ si fa in quattro: torna su Netflix il talent rap con Gué, Fibra, Geolier e Rose Villain

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