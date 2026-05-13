Al PalaMariotti si stanno disputando le finali dei campionati provinciali di biliardo a boccette organizzati dalla lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, con il patrocinio del Comune della Spezia. La competizione, che vede protagonisti alcuni dei migliori giocatori della regione, si avvia alla fase decisiva con l’assegnazione dello scudetto. Le partite si svolgono sul tradizionale tavolo di gioco, davanti a un pubblico di appassionati.

I campionati provinciali di biliardo a boccette della lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, col patrocinio del Comune della Spezia, entrano nella loro fase più calda. Dopo la regular season e i playoff, il programma delle finali al PalaMariotti, tutte con inizio fissato per le 20.50 e rigorosamente a ingresso libero, si snoda lungo un calendario fittissimo. L’avvio delle competizioni ieri sera, con l’assegnazione del titolo provinciale a coppie. Sul panno verde si sono sfidati Gian Maria Corsini e Nicola Del Corso dell’Arci Termo e Marco Bombardi e Matteo Franceschini del Bar Centrale, mentre l’altro scontro ha visto Diego Malaspina e Gabriele Chinchero dell’Abs Sarzana opposti a Riccardo Miaschi e Silvano Borri dell’Arci Termo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfide fra campioni davanti al panno verde. Al PalaMariotti si assegna lo scudetto Uisp

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