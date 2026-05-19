La nuova maglia dell'Inter richiama i ricordi dell'epoca di Ronaldo, celebre calciatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. La divisa presenta dettagli che richiamano quegli anni, suscitando nostalgia tra i tifosi. La maglia è stata presentata ufficialmente e già disponibile per l'acquisto nei punti vendita e online. Tra i materiali utilizzati, spiccano elementi che puntano a garantire comfort e resistenza durante le partite. La nuova veste della squadra ha già catturato l'attenzione del pubblico e degli appassionati.

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© Gqitalia.it - La nuova maglia dell'Inter ci riporta ai tempi di Ronaldo

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