La Nato si rafforza | cresce l' intesa tra i Paesi membri per le munizioni tecnologiche avanzate

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Paesi membri della Nato stanno intensificando la collaborazione per sviluppare munizioni tecnologicamente avanzate. L’Alleanza ha avviato nuovi programmi multinazionali rivolti alla creazione di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento compatibile tra i diversi eserciti. Questa iniziativa mira a consolidare la capacità industriale della difesa all’interno dell’alleanza, con un focus su tecnologie condivise e interoperabili.

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L’ Alleanza Atlantica imprime un’ulteriore accelerazione al rafforzamento della propria base industriale della difesa attraverso nuovi programmi multinazionali destinati allo sviluppo di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento interoperabile. Le iniziative, presentate nel corso del Defence Industry Forum organizzato in occasione del Vertice NATO di Ankara, puntano a incrementare la capacità produttiva, ridurre i tempi di acquisizione e consolidare l’integrazione tecnologica tra gli Stati membri. L’obiettivo è favorire economie di scala, standard comuni e una maggiore resilienza della filiera industriale, rispondendo all’evoluzione dello scenario strategico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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