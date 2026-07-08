La Nato si rafforza | cresce l' intesa tra i Paesi membri per le munizioni tecnologiche avanzate

Notizia in breve

I Paesi membri della Nato stanno intensificando la collaborazione per sviluppare munizioni tecnologicamente avanzate. L’Alleanza ha avviato nuovi programmi multinazionali rivolti alla creazione di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento compatibile tra i diversi eserciti. Questa iniziativa mira a consolidare la capacità industriale della difesa all’interno dell’alleanza, con un focus su tecnologie condivise e interoperabili.