La Nato si rafforza | cresce l' intesa tra i Paesi membri per le munizioni tecnologiche avanzate
I Paesi membri della Nato stanno intensificando la collaborazione per sviluppare munizioni tecnologicamente avanzate. L’Alleanza ha avviato nuovi programmi multinazionali rivolti alla creazione di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento compatibile tra i diversi eserciti. Questa iniziativa mira a consolidare la capacità industriale della difesa all’interno dell’alleanza, con un focus su tecnologie condivise e interoperabili.
L’ Alleanza Atlantica imprime un’ulteriore accelerazione al rafforzamento della propria base industriale della difesa attraverso nuovi programmi multinazionali destinati allo sviluppo di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento interoperabile. Le iniziative, presentate nel corso del Defence Industry Forum organizzato in occasione del Vertice NATO di Ankara, puntano a incrementare la capacità produttiva, ridurre i tempi di acquisizione e consolidare l’integrazione tecnologica tra gli Stati membri. L’obiettivo è favorire economie di scala, standard comuni e una maggiore resilienza della filiera industriale, rispondendo all’evoluzione dello scenario strategico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Israele-Libano, il prossimo round negoziale si terrà a Roma. Tajani firma l’intesa che rafforza il dialogo con i Paesi del GolfoIl prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si svolgerà a Roma il 15 e 16 luglio.
Munizioni all’Ucraina, si dimezza la coalizione: da 18 a 9 Paesi, il flop piano europeo per KievLa coalizione di 18 paesi che nel 2024 si era impegnata a fornire munizioni all’Ucraina si è ridotta a 9.
Temi più discussi: Lockheed Martin si rafforza con la NATO e sigla un accordo con Rheinmetall; La Nato si rafforza: cresce l'intesa tra i Paesi membri per le munizioni tecnologiche avanzate; La Nato punta su Kyiv, Londra investe nella difesa, Russia e Cina si addestrano insieme. Che si dice Oltreconfine; Trump può davvero portare gli Usa fuori dalla Nato?.
La Nato si rafforza: cresce l'intesa tra i Paesi membri per le munizioni tecnologiche avanzateDallo sviluppo missilistico alla produzione di munizioni avanzate, la cooperazione multinazionale dell’Alleanza ora punta a incrementare velocità acquisitiva, sostenibilità logistica e prontezza opera ... ilgiornale.it
Un giovane nibbio reale nato al CRAS di San Giuliano sarà reintrodotto nel Parco dell’Aspromonte entro la prima metà di luglio. Si rafforza la collaborazione tra i due Parchi per la tutela della biodiversità. x.com
UNITI PER L’ECCELLENZA Il progetto cresce, si rafforza e si apre sempre di più al territorio. Nato dalla collaborazione tra Basket Carrara Legends, Arcola Basket e Canaletto Basket, il percorso dedicato alla pallacanestro giovanile d’Eccellenza accoglie og facebook
Il Mediterraneo spinge la Nato a rafforzare la sorveglianza marittimaNegli ultimi anni il Mediterraneo è tornato a essere uno dei principali teatri di competizione strategica per l’Europa. Instabilità regionale, traffici illeciti, pressione migratoria e una presenza pe ... formiche.net