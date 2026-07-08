la nato si rafforza al via il progetto genifr

La Nato ha avviato il progetto GENIFR, un nuovo programma multinazionale per sviluppare sistemi d’arma avanzati e munizionamento interoperabile. L’obiettivo è rafforzare la propria base industriale della difesa. La decisione mira a potenziare le capacità militari dell’Alleanza attraverso la collaborazione tra i paesi membri. Il progetto si inserisce in un quadro di investimenti condivisi per migliorare le capacità di difesa collettiva.

L’ Alleanza Atlantica imprime un’ulteriore accelerazione al rafforzamento della propria base industriale della difesa attraverso nuovi programmi multinazionali destinati allo sviluppo di sistemi d’arma avanzati e di munizionamento interoperabile. Le iniziative, presentate nel corso del Defence Industry Forum organizzato in occasione del Vertice NATO di Ankara, puntano a incrementare la capacità produttiva, ridurre i tempi di acquisizione e consolidare l’integrazione tecnologica tra gli Stati membri. L’obiettivo è favorire economie di scala, standard comuni e una maggiore resilienza della filiera industriale, rispondendo all’evoluzione dello scenario strategico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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