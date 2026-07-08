La Nato ha pubblicato una dichiarazione finale in cui ribadisce il suo impegno a garantire la difesa collettiva dei membri, sottolineando l’adesione all’articolo 5 del Trattato. La nota conferma l’intenzione di mantenere l’unità tra gli alleati e rafforzare la cooperazione militare. La dichiarazione si compone di sei paragrafi e non introduce nuove iniziative o cambiamenti nelle politiche esistenti. Nessun dettaglio specifico riguardo a decisioni o misure concrete viene menzionato nel testo diffuso.

Solo sei paragrafi, che però riaffermano il «ferreo impegno» a mantenere l’unità della Nato, a partire dal rispetto dell’articolo 5 del Trattato. È la dichiarazione finale del vertice di Ankara, in cui viene ribadito anche l’impegno a sostenere militarmente l’Ucraina, con almeno 140 miliardi di euro di aiuti militari, tra quest’anno e il prossimo, contro la Russia che resta una “minaccia a lungo termine”. Il “ferreo impegno” per la difesa collettiva: “Un attacco a uno è un attacco a tutti”. Nel testo i capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica riaffermano “il ferreo impegno per la difesa collettiva ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington e per il legame transatlantico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Nato ribadisce “l’impegno ferreo” per la difesa collettiva: cosa dice la dichiarazione finale

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