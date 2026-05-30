Drone cosa dice l’articolo 4 della Nato che la Romania potrebbe invocare

Da ilsole24ore.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’articolo 4 della NATO potrebbe essere invocato dalla Romania in risposta all’uso di droni militari nella regione. La clausola permette ai membri di consultarsi in caso di minacce alla sicurezza collettiva. La discussione si è riaccesa con l’aumento di attività militari e tensioni nella zona, soprattutto dopo l’impiego di droni in operazioni di sorveglianza e attacchi. Finora, nessun paese ha attivato formalmente l’articolo 4.

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Anche se in maniera implicita, il capo della diplomazia rumena ha fatto riferimento all’articolo 4 del patto atlantico dopo che un drone russo ha impattato contro un edificio residenziale nella zona di confine con l’Ucraina. Questa clausola, che permette a uno stato membro di aprire un confronto ufficiale all’interno dell’Alleanza su eventuali pericoli per la propria sicurezza, è tornata al centro del dibattito dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina nel 2022, in particolare dopo una serie di violazioni dello spazio aereo di Paesi Nato da parte di droni e velivoli di Mosca. La ministra degli Esteri rumena Oana Toiu ha dichiarato che l’incidente «rientra nella categoria di eventi che giustificano l’uso di strumenti» come l’articolo 4. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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