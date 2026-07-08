La moda della città sfila in centro | La passerella diventa spettacolo

Giovedì sera, la Rocca di Cento si è trasformata in una passerella a cielo aperto, coinvolgendo il centro storico. Durante l’evento, sono stati presentati abiti, accessori, trucchi e acconciature, accompagnati dalle attività del territorio. I commercianti locali hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione, intitolata “IndossiaAmo Cento”, ha visto sfilare diversi espositori e professionisti del settore moda.

Giovedì sera la Rocca si veste nuovamente di moda ma anche dell’entusiasmo dei commercianti centesi che si sono uniti nuovamente per ‘IndossiaAmo Cento’, uno spettacolare defilé dove in passerella andranno on solo abiti, accessori, trucco e parrucco ma soprattutto le attività del territorio. Idea anche quest’anno realizzata grazie all’associazione dei negozianti Cento in Vetrina, Ascom, Fondazione Teatro Borgatti nella figura di Alessandro Ramin e il grande lavoro di Stefano Pesci e Melissa Tassinari "Tutto quanto realizzato e che si vedrà in passerella, forti anche del successo della prima edizione del’anno scorso, è il cuore pulsante del centro storico – racconta Stefano Pesci – ci saranno dei veri e propri quadri e momenti che, uno alla volta, sapranno stupire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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