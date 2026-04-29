E ccessiva, teatrale e volutamente ironica: l’estetica del nuovo videoclip Runway, brano di Lady Gaga e Doechii per Il diavolo veste Prada 2, è semplicemete camp. “Tutto troppo”, e non per caso. Diretto da Parris Goebel, il video si sviluppa su un set surreale tra luci stroboscopiche, pioggia artificiale e cromie sature che amplificano l’idea di passerella come spazio performativo. Fashion is a way of life ( La moda è uno stile di vita ) sembra il manifesto implicito del videoclip: gli abiti non vengono semplicemente indossati, ma abitati, performati e trasformati in linguaggio. "Il Diavolo veste Prada 2": i look del press tour. guarda le foto Alice in Wonderland: il sogno surreale della couture.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La moda è uno stile di vita. Nel videoclip di "Runway", singolo delle due artiste per Il Diavolo veste Prada 2, la passerella diventa una performance surreale e couture

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Milano in coda per ‘Runway’: la rivista de ‘Il diavolo veste Prada’ è realtàA Milano, lunghe code per le copie gratuite di 'Runway', la rivista di 'Il diavolo veste Prada' ora realtà in un'edicola speciale ... it.blastingnews.com

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