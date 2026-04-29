La moda è uno stile di vita Nel videoclip di Runway singolo delle due artiste per Il Diavolo veste Prada 2 la passerella diventa una performance surreale e couture 

Da iodonna.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E ccessiva, teatrale e volutamente ironica: l’estetica del nuovo videoclip Runway, brano di Lady Gaga e Doechii per Il diavolo veste Prada 2, è semplicemete camp. “Tutto troppo”, e non per caso. Diretto da Parris Goebel, il video si sviluppa su un set surreale tra luci stroboscopiche, pioggia artificiale e cromie sature che amplificano l’idea di passerella come spazio performativo. Fashion is a way of life ( La moda è uno stile di vita ) sembra il manifesto implicito del videoclip: gli abiti non vengono semplicemente indossati, ma abitati, performati e trasformati in linguaggio. "Il Diavolo veste Prada 2": i look del press tour. guarda le foto Alice in Wonderland: il sogno surreale della couture.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La moda è uno stile di vita. Nel videoclip di "Runway", singolo delle due artiste per Il Diavolo veste Prada 2, la passerella diventa una performance surreale e couture 

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